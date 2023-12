Viele kleine Details zur „Briefkopfaffäre“ rund um die Cochemer Medienstaatssekretärin Heike Raab sind mittlerweile bekannt. Bei zentralen Fragen hüllt sich die rheinland-pfälzische Staatskanzlei allerdings in Schweigen. SPD-Parteichef Roger Lewentz streitet indes eine Beteiligung am Brief ab.