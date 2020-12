Rheinland-Pfalz

Die Bürgerbeauftragte in Rheinland-Pfalz hat in diesem Jahr schon 148 Eingaben zu Corona-Auflagen erhalten. Inzwischen gehen täglich Eingaben dazu ein, teilte die Bürgerbeauftragte Barbara Schleicher-Rothmund bei der Vorstellung des Jahresberichts 2019 mit. „Man kann eine gewisse Corona-Genervtheit an den Eingaben erkennen.“