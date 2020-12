Rheinland-Pfalz

Um die Corona-Pandemie einzudämmen, werden Kontakte stark eingeschränkt. Sind da geplante Parteitage überhaupt noch möglich? Aber die Parteien stehen unter Druck, weil sie für die Landtagswahl am 14. März ihre Kandidatenlisten in Versammlungen aufstellen müssen – etwa die FDP am 7. November und die SPD am 28. November. Dagegen können Grüne und CDU aufatmen, weil sie Parteitage schon hinter sich und ihre Spitzenkandidaten samt Liste schon gewählt haben.