Wechsel im Umweltministerium: Anne Spiegel trifft eine gute Bekannte wieder

Rheinland-Pfalz

Wenn Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) als Doppelministerin auch im Umweltministerium einzieht, um ein – laut Oberverwaltungsgericht – „marodes Beförderungssystem“ abzustellen, begleiten Kritiker dies mit Ironie. Denn Spiegel trifft in neuer Funktion eine gute alte Bekannte wieder – die Leiterin des Ministerbüros. Das Duo machte 2018 Schlagzeilen, an die sich die Frontfrau der Grünen nur ungern erinnern dürfte. Denn Spiegel wollte die Büroleiterin auf den Chefposten in ihrer Verbraucherschutzabteilung hieven. Dies brachte ihr selbst damals den Vorwurf der Ämterpatronage ein – eine Kritik, über die die noch amtierende Umweltministerin Ulrike Höfken (ebenfalls Grüne) nun stürzt.