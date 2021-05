Was beweist das Fehlen von Beweisen? Im Prozess gegen den SPD-Bundestagsabgeordneten Held wurde der erste Zeuge vernommen

Ermittler suchen nach Beweisen. Das ist ihre Aufgabe. Im Strafverfahren übernimmt sie die Polizei – stets im Auftrag der Staatsanwaltschaft. Das Kommissariat 14 des Polizeipräsidiums Mainz hat dann auch Kisten voller Akten produziert, die die Schuld des SPD-Bundestagsabgeordneten Marcus Held belegen sollen. Der soll in seinem Amt als Bürgermeister der rheinhessischen Kleinstadt Oppenheim Maklercourtagen in Gesamthöhe von rund 200.000 Euro an seine beiden Mitangeklagten überwiesen haben, ohne dass es eine Vermittlung gab. Im Gegenzug sollen die beiden Immobilienvermittler an den SPD-Ortsverein wiederum mehr als 24.600 Euro überwiesen haben. Held werden nun Untreue, bandenmäßiger Betrug, Bestechlichkeit sowie Verstöße gegen das Parteiengesetz vorgeworfen. Doch obwohl am ersten Tag der Zeugenvernehmung ständig von Befragungen und Asservaten die Rede war, geht es um etwas, was nicht gefunden wurde.