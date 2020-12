Rheinland-Pfalz

Die rheinland-pfälzische AfD verliert eines ihrer prägenden Gesichter: Sieben Jahre nach seinem Eintritt in die Partei und nach Jahren in wichtigen Ämtern hat Fraktionschef Uwe Junge seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Dem Trierer Michael Frisch dürfte damit die Spitzenkandidatur der AfD bei der Landtagswahl 2021 nicht mehr zu nehmen sein. Denn mit Junge hängt ausgerechnet der Mann seine politische Karriere nach dieser Legislaturperiode an den Nagel, dem Parteikreise eine Kampfkandidatur zugetraut hatten.