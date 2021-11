Die Mainzer Landesregierung reagiert auf die stark steigenden Corona-Zahlen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte an, dass der Corona-Warnstufenplan bis zur nächsten Woche überarbeitet wird – inklusive der Teststrategie an den rheinland-pfälzischen Schulen. Es gehe darum, in den Warnstufen schneller und stärker auf die Bremse zu treten, betonte Dreyer.