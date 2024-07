Plus Rheinland-Pfalz

„Vor allem ausruhen“: Malu Dreyer über ihren Abschied, das Ahrtal, die Misserfolge der SPD und ihre Pläne

Von Jan Drebes, Hagen Strauß

i Malu Dreyer tritt ab: In dieser Woche gibt sie das Amt der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin ab. Alexander Schweitzer soll am Mittwoch im Landtag zu ihrem Nachfolger gewählt werden. Foto: Sascha Ditscher

„Ich habe noch gar nichts vor. Erstmal will ich abtauchen, Energie tanken und dann in Ruhe überlegen, was ich mit meiner Zeit machen will“, sagt Malu Dreyer im Abschiedsinterview mit unserer Redaktion. In wenigen Tagen gibt die SPD-Politikerin das Amt der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin ab. Wie es ihr damit geht – und worauf sie sich jetzt freut.