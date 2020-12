Rheinland-Pfalz

An den Schulen wissen sie gar nicht mehr, wie sie den Unterrichtsstoff überhaupt noch unterbringen sollen. In extremen Corona-Hotspots mit mehr als 200 Inzidenzfällen pro 100.000 Einwohnern, so beschlossen es jüngst Bund und Länder, sollen ältere Jahrgänge nun auch in den Wechselunterricht gehen dürfen – die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) plädiert angesichts all dieser Hindernisse dafür, Unterrichtsinhalte anzupassen.