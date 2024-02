Wie kurz ist der Draht zwischen Daniela Schmitt und Volker Wissing, also zwischen Mainz und Berlin? Von FDP-Verkehrsministerin zu FDP-Verkehrsminister? Und kann Rheinland-Pfalz davon profitieren? Wir trafen die beiden zum Doppelinterview in Mainz – vor allem, um über die Infrastruktur im Land und Verkehrsprojekte zu sprechen – und natürlich über die Bundesampel in Berlin.