Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe geht am 16. Februar weiter: Sachverständiger wird erneut geladen Der Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags hat weiterhin Fragen zur Flutkatastrophe im Ahrtal sowie im Norden des Landes. Nun soll der Sachverständige Frank Roselieb erneut geladen werden. Er hatte bei seiner ersten Befragung im vergangenen Jahr an Ex-Ministerin Anne Spiegel (Grüne) und Ex-Landrat Jürgen Pföhler (CDU) kein gutes Haar gelassen. Von Bastian Hauck

Der Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zur Flutkatastrophe im Norden des Landes wird auch im neuen Jahr seine Beweisaufnahme fortsetzen: In einer Beratungssitzung wurde am Mittwochmittag beschlossen, den geschäftsführenden Direktor des Kieler Instituts für Krisenforschung, Frank Roselieb, zu einer Befragung im nächsten Jahr zu laden. Der Experte soll am 16. Februar ...