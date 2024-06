Plus Rheinland-Pfalz

Union gewinnt Europawahl: CDU-Politiker zufrieden, sehen sich gut aufgestellt – Weg für Schnieder frei

i Gordon Schnieder (re.) löste im vergangenen Jahr - nach heftigen internen Querelen - Christian Baldauf als CDU-Landtagsfraktionschef ab. Folgt nun im Herbst die Staffelstab-Übergabe auf dem Parteivorsitzenden-Stuhl? Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Die CDU geht gestärkt aus der Europawahl hervor – auch in Rheinland-Pfalz. Entsprechend zufrieden fallen die Reaktionen aus. Was folgt nun aus dem Wahlergebnis, das die Christdemokraten als Erfolg interpretieren? Leitet Landtagsfraktionschef Gordon Schnieder weitergehende Ansprüche daraus ab? Am Dienstag könnte es definitiv Neuigkeiten geben – auch mit Blick auf die nächste Landtagswahl im Frühjahr 2026.