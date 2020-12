Rheinland-Pfalz

Es klang nach einem guten Plan und einer stattlichen Unterstützung: Vom 4. Mai an konnten gemeinnützige Vereine und Organisationen in Rheinland-Pfalz einen Zuschuss des Landes von bis zu 12.000 Euro beantragen, um durch die Corona-Krise zu kommen. Der Clou: Das Geld muss nicht zurückgezahlt werden, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) damals. 10 Millionen Euro hat das Land dafür bereitgestellt. Was folgte, war aber kein Ansturm, sondern eher Ignoranz – milde ausgedrückt. Nach Informationen des „Trierischen Volksfreunds“ haben bis zum 31. August lediglich 250 der insgesamt rund 38.000 Vereine im Land um Unterstützung gebeten – noch nicht einmal 0,7 Prozent.