Rheinland-Pfalz

Der Streit über Wechselunterricht, Abstand und die richtigen Hygienemaßnahmen an den Schulen in Rheinland-Pfalz geht weiter: Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) betonte am Dienstag erneut, „Schulen sind keine Treiber der Pandemie“, das habe ein Expertengespräch am Montagabend eindeutig ergeben. Doch Teilnehmer des Gesprächs widersprechen: Virologen hätten von vermehrten Infektionen zwischen Kindern und einer hohen Dunkelziffer gesprochen, berichtete etwa der Philologenverband. Die CDU-Opposition sprach von einer „unverantwortlichen“ Verweigerungshaltung der Ministerin.