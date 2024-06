Plus Rheinland-Pfalz

„Streit endlich eindämmen“: Mainzer Ampel kritisiert Verhalten der Berliner Koalition

Von Sebastian Stein

i Für die Ampel-Parteien, etwa die Grünen, war der Wahlabend ernüchternd – unser Bild zeigt Wahlwerbung in Koblenz. Foto: Sascha Ditscher

In Rheinland-Pfalz regiert die Ampel bereits seit acht Jahren. Wie lange dieses Modell noch in Berlin hält, vermag keiner zu beantworten. Weil sich der dortige Streit jetzt auf die Wahlergebnisse niederschlägt, hagelt es Kritik aus Mainz an den Parteifreunden.