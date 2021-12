Es konnte nur eine werden: Grünen-Ministerin Katharina Binz wird neue stellvertretende Ministerpräsidentin. Was unsere Zeitung aus Regierungskreisen erfuhr, bestätigt die Staatskanzlei am Dienstagabend auf Anfrage. Die Ministerin für Familie, Frauen, Kultur und Integration folgt damit auf Anne Spiegel, die bei der Sondersitzung des Landtags verabschiedet wurde und in Berlin neue Familienministerin wird.