Rheinland-Pfalz

Oft wird über den Stand der Digitalisierung in der Bildung geklagt – jetzt geht es einen großen Schritt voran. Mit dem Schulcampus Rheinland-Pfalz wird in der Cloud, also auf geschützten Servern im Internet, gerade ein großer Platz rund ums Lernen an der Schule angelegt. Die Pilotphase mit 48 Schulen und sieben Studienseminaren steht kurz vor dem Abschluss. Ab März soll die neue Plattform an allen rund 1600 Schulen in Rheinland-Pfalz eingeführt werden.