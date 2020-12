Rheinland-Pfalz

53.000 Menschen haben im Jahr 2015 Asyl in Rheinland-Pfalz beantragt. Viele von ihnen leben noch immer im Land. Doch wie gut sind sie integriert? Sind sie bereit für einen Job? Für das Zusammenleben? Ein ehemaliger Integrationslehrer und ein Koblenzer Sozialforscher zogen in unserer Zeitung in den vergangenen Tagen ein bitteres Fazit.