Sprache ist der Knackpunkt, aber nicht alles: Neue Akzente in der rheinland-pfälzischen Bildungspolitik

i Mit neuen Akzenten will die Landesregierung gegensteuern. Und dabei schon in der Kita ansetzen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Längst nicht alle Kinder, die in die erste Schulklasse kommen, bringen alle Fähigkeiten mit, die sie eigentlich brauchen – bei vielen sind die Deutsch-Kenntnisse nicht ausreichend, doch es geht um mehr. Mit neuen Akzenten will die Landesregierung gegensteuern. Und dabei schon in der Kita ansetzen. Ein Überblick über die aktuelle Lage – und das, was Kita- und Lehrerverbände fordern.