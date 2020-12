Rheinland-Pfalz

Große Geschlossenheit und Stabilität: Dieses Signal sollte vom Parteitag des SPD-Regionalverbands Rheinland in Kruft (Kreis Mayen-Koblenz) vor der Landtagswahl 2021 ausgehen: Der Vorsitzende, Landtagspräsident Hendrik Hering, ist seit 2002 an der Spitze des Verbands und wurde im Amt bestätigt. Dies gilt in Resolutionen und Anträgen auch für die Politik der SPD-geführten Landesregierung. Das klare Ziel der 175 Delegierten in der Vulkanhalle hieß: „Malu Dreyer bleibt Ministerpräsidentin.“