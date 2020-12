Rheinland-Pfalz

Deutschland stöhnt erneut unter einer Hitzewelle, im dritten Jahr in Folge erlebt das Land zudem eine Dürreperiode – es regnet zu wenig. Das hat zunehmend Auswirkungen auf die Grundwasserpegel auch in Rheinland-Pfalz: Rund 25 Prozent weniger Grundwasser wurde im Schnitt in den vergangenen 15 Jahren gebildet, weiß man im Mainzer Umweltministerium, ein Alarmzeichen. Was kann man tun, um das Grundwasser zu retten?