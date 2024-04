Plus Rheinland-Pfalz

Sensible Daten in rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern: Minister Hoch räumt Probleme mit Software ein

i Ein Schriftzug weist auf das Gesundheitsamt hin. Foto: Marijan Murat/dpa

Seit Monaten steht die Software „Mikroprojekt Health“ der Mikroprojekt GmbH in der Kritik. Sie kommt in allen kommunalen Gesundheitsämtern in Rheinland-Pfalz zum Einsatz. Fest steht: Sensible Daten der Bürger hätten von Gesundheitsamt-Mitarbeitern eingesehen und damit missbraucht werden können. Nun nahm der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister im Gesundheitsausschuss des Landtags Stellung.