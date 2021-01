Rheinland-Pfalz

Sechs Tage vor dem Start des Wechselunterrichts an den Grundschulen in Rheinland-Pfalz warnt die CDU-Opposition angesichts der drohenden Verbreitung neuer Virusmutationen vor einer schnellen Wiederöffnung der Schulen. „Wir als CDU können uns jedwede Öffnung einer Schule vor dem 15. Februar nicht vorstellen“, sagte CDU-Spitzenkandidat und Fraktionschef Christian Baldauf in Mainz. Eine „dritte Welle“ von Infektionen rund um Ostern müsse verhindert werden, betonte Baldauf. „Ich kann die Ministerpräsidentin nur im Interesse der Gesundheit bitten, hier nicht vorzupreschen.“