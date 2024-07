Plus Rheinland-Pfalz

Schweitzer-Nachfolge: Dörte Schall wird Arbeits- und Sozialministerin in Rheinland-Pfalz

i Dörte Schall wird Ministerin in Rheinland-Pfalz Foto: David Young/picture alliance/dpa

Die Nachfolge von Alexander Schweitzer an der Spitze des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung ist geregelt: Dörte Schall folgt auf den SPD-Politiker, der am 10. Juli zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden soll. Am Mittwochmorgen stellte Schweitzer die Neubesetzung in Mainz vor.