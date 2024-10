Plus Rheinland-Pfalz Schweitzer und Schnieder treffen aufeinander: Schlagabtausch zwischen Regierungschef und Oppositionsführer Von Bastian Hauck i Schweitzer gegen Schnieder: Im rheinland-pfälzischen Landtag gab es bei der Haushaltsdebatte einen Vorgeschmack auf das Duell der beiden Politiker bei der nächsten Landtagswahl. Foto: Helmut Fricke/dpa, Sebastian Gollnow/dpa Mann gegen Mann. Schweitzer gegen Schnieder: Im rheinland-pfälzischen Landtag gab es am Dienstag bei der Haushaltsdebatte einen Vorgeschmack auf das Duell der beiden Politiker. Der SPD-Ministerpräsident und der CDU-Oppositionsführer werden bei der Landtagswahl 2026 als Spitzenkandidaten gegeneinander antreten. Lesezeit: 3 Minuten

Es dauert fast vier Stunden, bis die Debatte im rheinland-pfälzischen Landtag zum Doppelhaushalt 2025 und 2026 des Landes so richtig Fahrt aufnimmt, es endlich in der Herzkammer der Demokratie richtig zur Sache geht. Das ist genau dann der Fall, als Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD, 51) am Ende der langen Aussprache ...