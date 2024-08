Plus Rheinland-Pfalz

Schulstart in RLP: Rekordzahlen bei Schülern und Lehrern – aber Ministerin nennt Zahl offener Stellen nicht

i Grundschüler einer ersten Klasse begeben sich an ihrem ersten Schultag durchs Treppenhaus der Schule in ihr Klassenzimmer. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Für rund 548.000 Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz hat am Montag nach sechs Wochen Sommerferien wieder die Schule begonnen. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) stellte zum Schuljahresbeginn in Mainz Neuerungen vor. Die gelten vor allem an den Grundschulen. Eine entscheidende Kennziffer nannte Ministerin Hubig allerdings nicht.