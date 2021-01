Rheinland-Pfalz

Schüler gehören in die Schule, sagt Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Sie setzt deshalb auf eine Rückkehr zum Präsenzunterricht. Im Landtagsausschuss wollte sie sich angesichts der Corona-Pandemie nicht auf einen konkreten Zeitplan festlegen, erklärte aber: „Wer Voraussagen für die nächsten zwei Monate will, hat nicht begriffen, wie dynamisch diese Situation ist. Wir hoffen aber, dass Schüler sehr bald wieder in Präsenz unterrichtet werden.“