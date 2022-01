Wurde der Untersuchungsausschuss zur Aufklärung der Flutkatastrophe im Ahrtal am 14. Januar zum Corona-Gefahren-Ereignis? An jenem Freitag erreichten die Corona-Infektionszahlen durch die Omikron-Variante bereits Rekordhöhen. Im Landtag trafen sich geschätzt rund 60 Personen zur ersten großen Expertenanhörung. Rund zwölf Stunden dauerte die Beweisaufnahme, die allermeisten Teilnehmer blieben so lange in dem Plenargebäude.