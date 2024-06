Plus Rheinland-Pfalz Riesenüberraschung bei Freien Wählern: Helge Schwab wird Fraktionsvorsitzender – Wefelscheid bekommt kein Amt Von Bastian Hauck i Helge Schwab wird neuer Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im rheinland-pfälzischen Landtag. Foto: Torsten Silz/dpa Mit Spannung war die Fraktionssitzung der Freien Wähler am Freitagmorgen erwartet worden. Innerhalb der Abgeordnetengruppe rumorte es zuletzt gewaltig. Bis Freitag blieb zudem unklar, ob der frisch gewählte Europaabgeordnete und amtierende Fraktioschef, Joachim Streit, sein Landtagsmandat niederlegen würde. Nun gibt es einen Donnerschlag: Helge Schwab wird neuer Fraktionsvorsitzender. Der Pfälzer folgt damit auf Joachim Streit. Lesezeit: 1 Minute

