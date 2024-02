Plus Rheinland-Pfalz Rechnungshof kritisiert fehlende Regelungen und finanzielle Risiken beim Windrad-Rückbau: Ministerien kontern Der rheinland-pfälzische Landesrechnungshof tadelt, dass für den Rückbau von Windenergieanlagen im Bundesland Regelungen fehlen und der Abbau ungenügend überwacht wird. Zudem würden Betreiber die Demontage oft nicht finanziell ausreichend absichern. So entstünden Wagnisse für den Fiskus. Die zuständigen Mainzer Ministerien – Umwelt und Finanzen – sehen die Lage dagegen entspannt. Von Bastian Hauck

Es ist schon einigermaßen kurios, dass der Landesrechnungshof das von den Grünen geführte rheinland-pfälzische Klimaschutz- und Umweltministerium an den Natur- und Umweltschutz erinnern muss. Ende 2023 waren in Rheinland-Pfalz 1.782 Windradanlagen im Bundesland in Betrieb. Der Rechnungshof mahnt an, dass durch Windräder große Flächen in Anspruch genommen, Böden versiegelt und ...