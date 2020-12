Rheinland-Pfalz

Mehr Radwege für Rheinland-Pfalz: Mit dieser Forderung geht die designierte Spitzenkandidatin der Grünen, Anne Spiegel, in den kommenden Landtagswahlkampf. Konkret fordert die amtierende Familienministerin, das Ausbautempo im Land zu verdoppeln – von laut Spiegel zuletzt durchschnittlich 30 auf 60 Kilometer pro Jahr. „Wir wollen Rheinland-Pfalz zum Radland machen“, sagte Spiegel exklusiv im Gespräch mit unserer Zeitung. „Unser Ziel ist es, das Ausbautempo, aber auch das Tempo der Sanierung mindestens zu verdoppeln.“ So sollen in der kommenden Legislaturperiode von fünf Jahren rund 300 Kilometer neue Radwege entstehen.