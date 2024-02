Plus Rheinland-Pfalz „Politrend“-Umfrage für Rheinland-Pfalz: CDU klar vorne – SPD weiter auf historischem Tiefpunkt – AfD verliert Wenn am Sonntag in Rheinland-Pfalz Landtagswahl wäre, würde die regierungsführende SPD einer SWR-Umfrage zufolge auf einem historischen Tiefstand im Land verbleiben, die CDU läge weiter auf Platz eins. Bei der klassischen Sonntagsfrage gibt es lediglich eine Partei, die zulegen würde. Zu den aktuell wichtigsten Themen im Bundesland zählen die Zuwanderung sowie die Bildung. Die Zahlen im Überblick. Von Bastian Hauck

Die SPD weiter auf historischem Tiefstand, die AfD mit Verlusten, die Freien Wähler mit Zuwachs, FDP und Bündnis Sahra Wagenknecht unter 5 Prozent: So lautet die Kurzzusammenfassung des neuen "Politrends" des SWR-Politikmagazins "Zur Sache Rheinland-Pfalz". Wenn am Sonntag in Rheinland-Pfalz Landtagswahl wäre, käme die regierungsführende SPD laut SWR-Umfrage unverändert auf ...