Pfälzer, glühender FCK-Anhänger, Stratege, neuer Ministerpräsident: Das ist Alexander Schweitzer Von Bastian Hauck Gut 2 Meter ist Alexander Schweitzer groß - ein Vorteil für jemanden, der gern Basketball spielt. In früheren Jahren tat er das im Verein, heute wirft er in der Freizeit noch gern Körbe. Und als ihn Anke Rehlinger (SPD), Ministerpräsidentin vom Saarland und ehemalige Diskuswerferin sowie Kugelstoßerin, 2022 zu einem sportlichen Duell einlud, war der Basketball natürlich auch Schweitzers erste Wahl. Für Fußball kann er sich zudem begeistern: Schweitzer ist Fan des FC Kaiserslautern. Fußball kann schrecklich sein. Aber auch schrecklich schön. Alexander Schweitzer weiß das – er ist schließlich leidenschaftlicher Anhänger des 1. FC Kaiserslautern. Das macht nicht immer nur Spaß. Jetzt steht der Fußballfan aus der Pfalz vor seinem ganz persönlichen Entscheidungsspiel. Ein Porträt.

Alexander Schweitzer kennt Entscheidungsspiele nur zu gut. Fußballspiele, in denen es um wirklich alles geht. Begegnungen, bei denen es nur einen Sieger geben kann. Der glühende Fan des 1. FC Kaiserslautern - als Pfälzer ist diese Leidenschaft natürlich ganz selbstverständlich - hat in den vergangenen Jahren so einige Entscheidungsspiele seines ...