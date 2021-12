Der Geschäftsführer der rheinland-pfälzischen Energieagentur, Michael Hauer, soll neuer Staatssekretär im Klimaschutz- und Umweltministerium unter der neuen Ministerin Katrin Eder werden. Das erfuhr diese Zeitung aus gut informierten Kreisen. Die Energieagentur Rheinland-Pfalz bestätigt auf Anfrage der Rhein-Zeitung den Personalwechsel. Die Personalie könnte am heutigen Montag oder am Dienstag vonseiten des Ministeriums in Mainz bekannt gegeben werden.