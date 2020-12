Rheinland-Pfalz

Die Grünen in Rheinland-Pfalz lassen das Hintertürchen weiter offen, nach der Landtagswahl 2021 auch in eine Koalition mit der CDU ziehen zu können. Landeschefin Misbah Khan sagte am Mittwoch auf die Frage, ob ein Bündnis auch mit CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf möglich sei: „Wir führen keine Farbdebatten.“ Khan stellte aber klar, nach welcher selbstbewussten Rangfolge ihre Partei verfährt: „Eine Regierung ohne Grüne soll es nicht geben. Wir wollen weiterregieren. In welcher Konstellation, das werden wir nach der Wahl sehen.“