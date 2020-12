Rheinland-Pfalz

Der Mainzer Landtag hat am Donnerstag mehrheitlich mit Stimmen von SPD, FDP und Grünen den höchsten Nachtragshaushalt in der Geschichte des Bundeslandes verabschiedet. 3,5 Milliarden Euro an neuen Schulden nimmt das Land in der Corona-Krise auf. Geld fließt, um in die Pandemievorsorge, Schulen, Kliniken und Bonuszahlungen für Pflegekräfte in Krankenhäusern zu investieren.