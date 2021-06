Old Twitterhand: Was ist bloß mit AfD-Landeschef Uwe Junge los? Homophober Tweet sorgt für scharfe Kritik

Der ehemalige Landesvorsitzende der AfD Rheinland-Pfalz heißt Uwe Junge. Wer den 63-Jährigen in seiner Zeit als Partei- und Fraktionschef in Mainz zu einem persönlichen Gespräch getroffen hat, erlebte oft einen angenehmen Gesprächspartner. Einen, der von seinen Auslandseinsätzen in Afghanistan geprägt wurde, aber gerade über Außen- und Sicherheitspolitik sehr reflektiert und differenziert reden konnte. Und dann gibt es den Uwe Junge auf Twitter. Im sozialen Netzwerk wollte er schon Politiker „zur Rechenschaft ziehen“ oder posierte oben ohne in Boxerpose zur Verteidigung der weißen Männer.