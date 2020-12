Rheinland-Pfalz

Präsenzunterricht oder Homeschooling? Wechselunterricht oder normaler Schulalltag? Seit Beginn der Corona-Pandemie wird über die Schulen und ihre Rolle im Infektionsgeschehen diskutiert. Dabei geht es in erster Linie um Grundschulen oder um weiterführende Schulen. Doch was ist mit den Berufsbildenden Schulen (BBS)? Sie haben Schüler, die eine Schnittstelle zwischen Schule, Ausbildungsbetrieb und auch den Kunden sind. Zudem kommen Berufsschüler aus einem deutlich größeren Einzugsgebiet zusammen, als das beispielsweise bei einer Realschule plus der Fall ist.