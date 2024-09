Neuer RLP-CDU-Landeschef Gordon Schnieder soll es richten: Eifeler soll Partei zum Wahlsieg führen

Mit dem neuen Führungsduo Gordon Schnieder und Johannes Steiniger will die CDU in Rheinland-Pfalz wieder schlagkräftig werden. Die Delegierten eines Landesparteitags in Frankenthal wählten Schnieder am Samstag zum neuen Vorsitzenden und Steiniger zum neuen Generalsekretär der Landespartei. Beide hatten keine Gegenkandidaten. Schnieder, der auch Fraktionsvorsitzender ist, löst den bisherigen Parteichef Christian Baldauf ab. Foto: Uwe Anspach/dpa