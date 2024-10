Plus Rheinland-Pfalz

Neuer CDU-Chef Schnieder: „Es gibt einen massiven Vertrauensverlust der Menschen gegenüber der Mainzer Ampel“

i Gordon Schnieder (CDU) im Redaktionsgespräch bei der Rhein-Zeitung in Koblenz. Foto: Kevin Ruehle

Gordon Schnieder will die CDU als ihr neuer Landesparteichef wieder auf Erfolgskurs bringen und bei den Rheinland-Pfälzern als starke, konstruktive Opposition gegenüber der Landesampel punkten: Die nächste Landtagswahl steht bereits in eineinhalb Jahren an. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt der Partei- und Fraktionsvorsitzende, welche Themen ihm wichtig sind – und wie er mit Druck umgeht.