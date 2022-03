Ein bisschen Wehmut komme dann doch schon auf, sagte die noch amtierende CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner beim Blick auf den CDU-Landesparteitag am Samstag in Wittlich. Dann tritt die rheinland-pfälzische CDU-Chefin nach fast zwölf Jahren nicht mehr als Vorsitzende an. Einziger Bewerber bislang für Klöckners Nachfolge ist Christian Baldauf.