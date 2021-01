Rheinland-Pfalz

Den neuen Staatssekretär im Umweltministerium, Ulrich Kleemann (Grüne), hat kurz vor dem Ruhestand eine ungemütliche Aufgabe erwischt: Er soll mit einem „von Willkür geprägten System“ bei Beförderungen, so die Rüge des Oberverwaltungsgerichts (OVG), aufräumen. Der Steuerzahlerbund vermisst bisher aber klare Aussagen darüber, „was mit jenen Günstlingen und Parteifreunden passieren soll“, die im Ministerium zu Unrecht auf ihre Posten befördert worden sind. Was haben sie also zu befürchten?