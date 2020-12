Rheinland-Pfalz

Mit ihrer Klage gegen den Rauswurf aus der FDP-Landtagsfraktion ist die Abgeordnete Helga Lerch vor dem Verfassungsgerichtshof (VGH) gescheitert. Die Noten, die die frühere Rektorin für ihren politischen Stil in der Fraktion kassierte, fallen miserabel aus. Zudem stellen die höchsten Richter des Landes fest, dass Lerchs Anspruch auf eine willkürfreie Entscheidung nicht verletzt ist. Die 65-Jährige zieht die Konsequenzen: Sie will am Samstag beim Parteitag nicht mehr um einen Listenplatz kämpfen, um für die FDP in den nächsten Landtag einzuziehen.