Plus Rheinland-Pfalz Nach Führungswechsel bei Freien Wählern im Landtag: Ex-VG-Bürgermeister Alscher rechnet mit Fraktionsspitze ab Von Bastian Hauck i Bernhard Alscher (li.) war bis zu diesem Sommer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Birkenfeld. Dann rückte er für Joachim Streit (re.) in den Mainzer Landtag nach. Streit war bei der Europawahl Anfang Juni ins Europaparlament eingezogen. Nun fährt Bernhard Alscher gegenüber Joachim Streit und dem neuen FW-Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Helge Schwab, schwere Geschütze auf. Foto: Benjamin Werle Bernhard Alscher sitzt erst seit Kurzem für die Freien Wähler (FW) im rheinland-pfälzischen Landtag. Er rückte erst im Juli für Joachim Streit nach, der ins Europaparlament eingezogen war. Und doch hat sich bei Alscher offenbar schon mächtig Frust aufgestaut. Denn der vorherige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Birkenfeld übt offen Kritik an FW-Fraktionschef Helge Schwab. Und nicht nur an diesem. Lesezeit: 5 Minuten

Bei den rheinland-pfälzischen Freien Wählern (FW) brodelt es gewaltig - und das kurz vor dem Landesparteitag am Samstag in Kordel (Kreis Trier-Saarburg). In einem Gespräch mit unserer Zeitung holt Bernhard Alscher zum Rundumschlag aus. Alscher war für den nach Europa abgewanderten Eifeler Ex-Fraktionsvorsitzenden Joachim Streit in den Landtag nachgerückt. Der ...