Nach Einigung auf Milliarden-Programm für Brennpunktschulen: So sehen Reaktionen zum Startchancen-Programm aus

Nach der Verständigung zwischen dem Bund und den Ländern ist der Weg für das milliardenschwere neue Programm für Schulen in schwierigen sozialen Lagen frei. Es soll zum neuen Schuljahr starten. Dafür gibt es viel Lob. Allerdings sagt so mancher in Rheinland-Pfalz auch: Das reicht nicht – es braucht noch viel mehr.