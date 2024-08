Plus Rheinland-Pfalz

Nach dem großen Knall: Neustart mit Hindernissen bei den Freien Wählern in Rheinland-Pfalz

Von Sebastian Stein

i Am Tag des Wachwechsels: Joachim Streit (links) übergab Ende Juni das Amt des Fraktionsvorsitzes an Helge Schwab. Foto: Christian Schultz/picture alliance/dpa

Joachim Streit hat nach seinem Abgang ins EU-Parlament zerstrittene Freie Wähler in Rheinland-Pfalz hinterlassen. Der neue Fraktionschef Helge Schwab will nun die Reihen schließen. Ob ihm das gelingen wird, hängt vor allem am Parteichef.