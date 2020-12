Rheinland-Pfalz

Paukenschlag in der Landesregierung: Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken hat zum Jahresende ihren Rücktritt erklärt. Nach monatelanger Kritik an der rechtswidrigen Beförderungspraxis in ihrem Ministerium teilte die Grünen-Politikerin mit, dass sie Ende Dezember ihr Amt niederlege.