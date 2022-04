Nach anhaltender Kritik und öffentlicher Entschuldigung: Anne Spiegel tritt nun doch zurück

Die Grünen-Politikerin Anne Spiegel hat am Montagmittag ihren Rücktritt vom Amt der Bundesfamilienministerin erklärt.

Nach Kritik an ihrem Umgang mit der Hochwasserkatastrophe im vergangenen Jahr als Landesumweltministerin in Rheinland-Pfalz und Bekanntwerden eines Urlaubs Spiegels erklärte sie in Berlin: „Ich habe mich heute aufgrund des politischen Drucks entschieden, das Amt der Bundesfamilienministerin zur Verfügung zu stellen.

Ich tue dies, um Schaden vom Amt abzuwenden, das vor großen politischen Herausforderungen steht.“