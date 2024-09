Möglicher Nachfolger von Gordon Schnieder: Johannes Steiniger soll CDU-Generalsekretär werden

Der designierte Landesvorsitzende der Partei CDU Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder (r) präsentiert Johannes Steiniger als neuer Generalsekretär der CDU in Rheinland Pfalz bei einer Pressekonferenz in Mainz.

Der designierte Landesvorsitzende der Partei CDU Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder (r) präsentiert Johannes Steiniger als neuer Generalsekretär der CDU in Rheinland Pfalz bei einer Pressekonferenz in Mainz. Foto: Helmut Fricke/dpa

Anzeige

Der 37-Jährige wird sich beim Parteitag am 21. September in Frankenthal zur Wahl stellen, wie er in Mainz ankündigte. Im Fall einer Wahl würde er Nachfolger von Gordon Schnieder, der auch Fraktionsvorsitzender der CDU-Landtagsfraktion ist und aller Voraussicht nach bei der Landtagswahl 2026 SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer herausfordern wird. Der in Bad Dürkheim geborene Steiniger ist seit 2003 CDU-Mitglied. Von 2010 bis 2018 war er Vorsitzender der Jungen Union Rheinland-Pfalz, im Bundestag sitzt er seit 2013, sein Wahlkreis ist Neustadt-Speyer. Schnieder nannte den 37-Jährigen „ein Arbeitstier“.