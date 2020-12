Milliardenschwerer Rettungsschirm: So will Minister Wissing die Wirtschaft im Land stärken

Die Situation ist dramatisch, die Maßnahmen sind gigantisch. Die rheinland-pfälzische Landesregierung spannt einen milliardenschweren Rettungsschirm für Unternehmer auf. Allein der „Zukunftsfonds Starke Wirtschaft Rheinland-Pfalz“ von Minister Volker Wissing (FDP) umfasst eine Summe von 1 Milliarde Euro. „Wir wissen, dass viele Unternehmen in ihrem Geschäftsmodell nahezu auf null gesetzt wurden“, sagte Wissing in einer Pressekonferenz. In seinem Ministerium laufen derzeit Hunderte Rückmeldungen auf. „Jede Einzelne geht uns nah“, sagte der Liberale. „Wir wissen von einer ungeheuer großen Zahl von Unternehmen, die in Engpässen stecken“, erklärte er. Wegen Corona, nicht wegen schlechter Firmenpolitik. Ihnen ermöglicht er nun einen vereinfachten Zugang zu Krediten, die das Land zu 90 Prozent mit Bürgschaften absichert. Das Programm wendet sich an Unternehmen mit bis zu 30 Beschäftigten. Direkthilfen gibt es allerdings nahezu keine.